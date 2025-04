Migration: Ministerin hält an neuer Einrichtung für Abschiebehaft fest

Arnstadt (dpa/th) - Thüringens Justiz- und Migrationsministerin Beate Meißner hält an der Schaffung einer Abschiebehaftanstalt im Freistaat fest und will das Vorhaben mit einer globalen Mehrausgabe finanzieren. Dafür soll die derzeitige Jugendarrestanstalt umgebaut werden und perspektivisch Platz für bis zu 37 Geflüchtete bieten, wie Meißner in Arnstadt erläuterte. Die ersten zehn Plätze sollen bis Juli einzugsfertig sein. "Es soll hier keine Anstalt der Grausamkeit entstehen", kündigte Meißner an. Es gebe Unterschiede zu einer normalen Haftanstalt - etwa bei den Einschlusszeiten.