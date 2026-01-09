Migration: Mehr freiwillige Ausreisen aus Thüringen im vergangenen Jahr

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen haben zuletzt deutlich mehr Ausländer mit finanzieller Unterstützung wieder das Land verlassen. Von Januar bis November vergangenen Jahres gab es im Freistaat 503 freiwillige Ausreisen, wie das Migrationsministerium mitteilte. Im Jahr 2024 seien insgesamt 326 Menschen freiwillig wieder in ihre Herkunftsländer zurückgekehrt. Das Bund-Länder-Förderprogramm zur freiwilligen Rückkehr von Asylbewerbern können beispielsweise abgelehnte Bewerber, Migranten mit geringer Bleibeperspektive oder Geduldete nutzen. Zu den Unterstützungen gehören unter anderem Reisekosten und Starthilfen im Zielland.