Migration: Mehr als 14.000 Ausreisepflichtige – viele mit Duldung

Dresden (dpa/sn) - In Sachsen leben derzeit 14.422 abgelehnte Asylbewerber, die zur Ausreise verpflichtet sind. 11.462 von ihnen hätten aber eine Duldung, darunter 2.758 wegen fehlender Reisedokumente, teilte das Innenministerium in seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage von AfD-Innenpolitiker Sebastian Wippel im Landtag mit. Ihm gehen die Abschiebungen zu langsam. "Lediglich 454 Ausreisepflichtige wurden im ersten Halbjahr 2026 abgeschoben. 540 Abschiebungsversuche scheiterten." Wippel fragt die Zahlen regelmäßig ab.