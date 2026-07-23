Migration: Mehr Abschiebungen nach Afghanistan – Thüringen zieht mit

Meißner gab an, dass bereits in einer Vielzahl der Fälle ausreisepflichtiger Afghanen eine verwaltungsgerichtliche Überprüfung der ablehnenden Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge erfolgte. In diesen Fällen sei gerichtlich bestätigt worden, dass keine rechtlichen Hindernisse für eine Abschiebung vorlägen. Deshalb sei es nicht zu begründen, Abschiebungen weiter auszusetzen.