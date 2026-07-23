Migration: Mehr Abschiebungen nach Afghanistan – Thüringen zieht mit

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Justiz- und Migrationsministerin Beate Meißner hält die Ausweitung von Abschiebemöglichkeiten nach Afghanistan für legitim. "Auch wenn eine Rückführung nach Afghanistan aufgrund der dortigen angespannten Situation eine erhebliche individuelle Belastung darstellt, sind Aufenthaltsbeendigungen nach den bundesgesetzlichen Grundlagen durchzuführen, wenn die rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen vorliegen", teilte die CDU-Politikerin auf dpa-Anfrage über ihr Ministerium mit.