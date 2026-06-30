Migration London will Asylbewerber zur Kasse bitten

Kritik von Menschenrechtsorganisationen

Der Nachrichtenagentur PA zufolge wurden im vergangenen Jahr etwa vier Milliarden Pfund für die Unterkünfte und Unterstützung von Asylsuchenden ausgegeben. Innenministerin Mahmood bezeichnete diesen Betrag als zu hoch. "Sobald Menschen einen Beitrag leisten und die Großzügigkeit der britischen Bevölkerung zurückzahlen können, erwarten wir von ihnen, dass sie dies tun", sagte sie demnach. Eine Unterstützung für Asylsuchende sei ein Recht, aber "auch mit Verantwortung verbunden".