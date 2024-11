Migration: Kruppa: Landesaufnahmeprogramme fortsetzen

In den vergangenen elf Jahren reisten laut der Integrationsbeauftragten 3.361 syrische Familienangehörige über das Landesaufnahmeprogramm ein, davon 246 von Januar bis Oktober dieses Jahres. Seit 2022 wurden Visa für 53 afghanische Familienangehörige erteilt, davon bislang 37 in diesem Jahr. Die Hürden für die Aufnahmen über die Programme seien zwar hoch, dennoch habe so einigen Menschen in Thüringen eine große Sorge genommen und einigen ihrer Familienangehörigen das Leben gerettet werden können, erklärte Kruppa. Sie hoffe, dass auch die künftige Landesregierung den Wert der Landesaufnahmeprogramme erkenne und sie weiterführe.