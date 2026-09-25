Linke fordert Eingreifen von Kretschmer

Deutlich wurde auch die Linke. "Asyl ist ein Menschenrecht. Kein Kontingent, das je nach Kassenlage auf- oder zugedreht wird", sagte Nam Duy Nguyen, Sprecher der Linksfraktion für Migration und Asyl. Neu sei Schusters Vorstoß nicht. "1993 hieß das Asylkompromiss. 2015 forderten CDU/CSU bereits eine Obergrenze von 60.000 bis 100.000 Anträgen pro Jahr – von der Rechtswissenschaft längst als verfassungswidrig eingeordnet."