Dresden (dpa/sn) - Die Forderung von Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) nach einer Kontingentlösung anstelle des individuellen Rechts auf Asyl stößt auf deutliche Ablehnung bei BSW, Linken und Grünen. "Wer bei einer Rückkehr Verfolgung, Folter, Tod oder andere schwere Gefahren fürchten muss, braucht Schutz", sagte der BSW-Landesvorsitzende Ronny Kupke. Über diesen Anspruch müsse im Einzelfall entschieden werden, aber ein ausgeschöpftes Kontingent dürfe Menschen in akuter Gefahr nicht abweisen.