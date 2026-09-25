Migration Kritik an Schusters Asyl-Plan – Minister verteidigt Vorstoß

Dresden - Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) stößt mit seinen Vorschlägen zu einer Verschärfung der Asylpraxis auf Kritik. Anstelle des individuellen Rechts auf Asyl plädiert der CDU-Politiker für eine Kontingentlösung. Teile der Opposition im Landtag warfen ihm vor, am Grundrecht auf Asyl zu rütteln. Das sächsische Innenministerium stellte klar, dass es nicht um die Abschaffung des Grundrechts auf Asyl gehe. "Politisch Verfolgten Schutz zu gewähren, bleibt eine unverrückbare ethische und historische Verpflichtung für Deutschland", sagte Schuster der Deutschen Presse-Agentur.