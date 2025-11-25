Migration: Korruption im KVR? Angeklagte räumen Vorwürfe ein

München (dpa/lby) - Zwei ehemalige Mitarbeiter der Stadt München haben vor dem Landgericht München I zugegeben, gegen Geld illegal eine Vielzahl von Meldebescheinigungen ausgestellt zu haben. Die beiden Angeklagten ließen über ihre Verteidigung erklären, sie räumten die Vorwürfe in der Anklage in vollem Umfang ein. Sie stellten auch sogenannte Fiktionsbescheinigungen aus - das sind Papiere, die den Aufenthalt in Deutschland vorübergehend gestatten, wenn noch nicht über die Verlängerung eines Aufenthaltstitels entschieden wurde.