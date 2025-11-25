Migration: Korruption im KVR? Angeklagte räumen Vorwürfe ein

Weitere Verfahren um Korruptionsverdacht

Der Prozess ist nicht das einzige Verfahren rund um Korruptionsvorwürfe im Münchner Kreisverwaltungsrat, das die Ermittler derzeit beschäftigt. Laut Staatsanwaltschaft München I gibt es zwei Ermittlungskomplexe. Der aktuelle Prozess gegen die drei Angeklagten fällt demnach in den ersten Komplex. Daneben ermittle man in diesem Komplex gegen sechs weitere Beschuldigte, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Im zweiten Komplex wird demnach gegen vier Beschuldigte ermittelt, darunter eine Ex-KVR-Mitarbeiterin.