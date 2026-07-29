"Ich merke gar nicht, dass ich eine Ausländerin bin."

"Ich habe lange eine Arbeit gesucht", sagt die dreifache Mutter. In ihrer alten Heimat dürften Frauen gar nicht arbeiten. Jetzt sei sie Teil eines Teams. Die deutschen Mitarbeiter seien "ganz lieb". "Ich merke gar nicht, dass ich eine Ausländerin bin. Ich bin auch eine Deutsche hier." Natürlich gebe es manchmal Probleme, schließlich sei man neu. Es sei ein schönes Gefühl, kein Geld mehr vom Jobcenter zu beziehen. "Ich gehe zu meinen Kindern und sage: Das ist das Geld, das ich für meine Arbeit bekommen habe. Das ist mein Geld."