Dresden (dpa/sn) - "Wenn ich früh aufstehe, bin ich froh, eine Arbeit zu haben", sagt Zahra Sarwari und strahlt über das ganze Gesicht. Dann wisse sie, sie habe heute zu tun. Seit ein paar Monaten arbeitet die 39 Jahre alte Frau aus Afghanistan in der Mensa der Technischen Universität Dresden, mal bei der Ausgabe des Essens, mal an der Spülmaschine. Derzeit sind es vier Stunden am Tag, später sollen es sechs oder auch acht Stunden werden. Dann kann sie vielleicht in der Cafeteria oder sogar als Köchin arbeiten.