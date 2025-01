Bamberg (dpa/lby) - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sieht derzeit keine Alternative zum Bamberger Ankerzentrums für Geflüchtete. Damit geht der Streit mit der Stadt in eine neue Runde. Eine leistungsfähige Ankereinrichtung in Oberfranken werde auch künftig erforderlich sein, schrieb Herrmann an die Stadtspitze. Die Einrichtung in Bamberg könne daher gegenwärtig ebenso wenig ersatzlos wegfallen wie alle anderen Ankerstandorte in Bayern.