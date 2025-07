Polen startet Kontrollen - negative Folgen erwartet

Polen will am Montag vorübergehend Kontrollen an der Grenze zu Deutschland einführen. Auf der anderen Seite kontrolliert Deutschland seit Oktober 2023 bereits stichprobenhaft an der Grenze zu Polen, um irreguläre Migration zu stoppen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) intensivierte die Kontrollen im Mai.