Einführung der Arbeitspflicht hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt

Der Kreis Greiz und der Saale-Orla-Kreis hatten die Arbeitsverpflichtung für Asylbewerber im vergangenen Jahr eingeführt. Genutzt wird dafür eine entsprechende Regelung im Asylbewerberleistungsgesetz. Dieses sieht "Arbeitsgelegenheiten bei staatlichen, bei kommunalen und bei gemeinnützigen Trägern" vor, wenn das Arbeitsergebnis der Allgemeinheit dient". Die Ankündigung hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Auch einen Rechtsstreit mit einem Asylbewerber um die 80-Cent-Jobs hatte der Kreis Greiz für sich entschieden. Für die Arbeit bekommen die Menschen 80 Cent pro Stunde. Nicht verpflichtet werden können neben Teilnehmern an Sprachkursen auch Kinder und Jugendliche, Altersrentner oder Erwerbsunfähige.