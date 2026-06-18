Migration: Flüchtlingsrat startet Spendenkampagne für Beratung

Flüchtlingsrat verweist auf Menschenrechte

Mit der Kampagne ruft der SFR Privatpersonen, Unternehmen und Fördernde auf, den Erhalt der unabhängigen Beratungsarbeit zu unterstützen. Die eingeworbenen Mittel sollen dazu beitragen, die Beratungsstellen des Vereins auch über das Jahr 2026 hinaus aufrechtzuerhalten. "Das Recht, Asyl zu suchen, ist ein Menschenrecht. Damit dieses Recht nicht nur auf dem Papier besteht, braucht es Menschen, die erklären, begleiten und unterstützen", stellte Angela Müller abschließend klar.