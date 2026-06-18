Migration: Flüchtlingsrat startet Spendenkampagne für Beratung

Dresden (dpa/sn) - Der Sächsische Flüchtlingsrat (SFR) hat eine Spendenkampagne gestartet, damit Betroffene auch in Zukunft unabhängig beraten werden können. Die Kampagne steht unter dem Motto "Recht braucht Beratung, sonst wird Fairness zum Zufall". "Wer ein Asylverfahren durchlaufen muss, steht vor komplexen rechtlichen Anforderungen. Fehlende Informationen, Sprachbarrieren oder versäumte Fristen können schwerwiegende Folgen haben", erklärte Geschäftsleiterin Angela Müller. Die unabhängige Beratung trage dazu bei, dass Menschen ihre Rechte verstehen und wahrnehmen können.