Migration: Flüchtlingsrat kritisiert Minister Schuster für Asylpläne

Bündnis kündigt Demo vor dem Dresdner Landtag an

Auslöser der Kritik ist ein Ende September vorgestellter Vier-Punkte-Plan Schusters zum Thema Asyl. Darin heißt es, die Aufnahmekapazität in Städten und Gemeinden müsse der Maßstab dafür sein, in welchem Umfang Deutschland künftig Asyl gewährt. Nach aufkommender Kritik präzisierte Schuster, Asyl müsse zwar im Grundgesetz verankert bleiben, solle aber "im Rahmen von Schutzkontingenten bis zu einer flexiblen Obergrenze" gewährt werden, "so wie das auch in Kanada, Österreich oder Dänemark praktiziert wird".