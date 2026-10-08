Migration: Flüchtlingsrat kritisiert Minister Schuster für Asylpläne

Dresden (dpa/sn) - Der Sächsische Flüchtlingsrat hat Äußerungen des sächsischen Innenministers Armin Schuster zum Asylrecht scharf kritisiert. In einer Stellungnahme wirft der Verein dem CDU-Politiker vor, das individuelle Grundrecht auf Asyl abschaffen zu wollen. Schuster hatte zuletzt für eine Kontingentlösung bei der Asylaufnahme plädiert. Der Flüchtlingsrat sagt, es gehe um die grundsätzliche Frage, ob der Schutz vor Verfolgung individuelles Recht bleibe "oder ob darüber künftig anhand politisch festgelegter Zahlen entschieden wird".