Migration Flüchtlingsrat "entsetzt" vom ersten Brombeer-Jahr

Das Thüringer Migrationsministerium hatte vor wenigen Wochen angekündigt, die Integrationsförderung im Land im Jahr 2026 bündeln zu wollen. "Integrationswillige dürfen in Thüringen nicht an mangelnden Möglichkeiten scheitern", sagte Meißner. Der Spracherwerb durch Migranten solle dabei ebenso besser aufgestellt werden wie die Förderung dieser Menschen bei ihrer Qualifizierung zu Fachkräften. Auch die Unterstützung für Menschen, die psychosoziale Hilfe brauchen, sowie von Frauen und Kinder sollten verbessert werden, hieß es.