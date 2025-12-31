Migration Flüchtlingsrat "entsetzt" vom ersten Brombeer-Jahr

Erfurt (dpa/th) - Bei der Migrationspolitik in Thüringen macht die Regierungskoalition aus CDU, BSW und SPD nach Einschätzung des Flüchtlingsrates sehr vieles anders als die rot-rot-grüne Vorgängerkoalition. "Der Richtungswechsel in die falsche Richtung entsetzt uns", sagte die Projektkoordinatorin des Flüchtlingsrates Thüringen, Juliane Kemnitz, der Deutschen Presse-Agentur. Seit dem Antritt der Brombeer-Landesregierung im Dezember 2024 gebe es im Freistaat Entwicklungen, die "menschenrechtlich bedenklich" seien.