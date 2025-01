2024 wurden 1.840 Dossiers für ein Kirchenasyl beim Bamf eingereicht. In nur einem Fall erkannte die Behörde demnach eine außergewöhnliche Härte an. Die Betroffenen verlassen das Kirchenasyl nach einem ablehnenden Bescheid aber meist nicht. 2023 hätten Betroffene nur in einem Prozent der Fälle das Kirchenasyl verlassen, 2024 in keinem der Fälle.