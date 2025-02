Es bleibe dabei, dass der Mietvertrag in Suhl diesen November gekündigt und das Gebäude zum November 2026 geräumt werden solle. Außerdem wolle das Land die Außenstelle in Eisenberg perspektivisch schließen. Zu Berichten, dass Innenminister Georg Maier (SPD) in seiner früheren Zuständigkeit in Migrationsthemen ein Areal in Hermsdorf im Blick gehabt habe, sagte sie: "Ich kenne seine Vorschläge". Sie wolle aber alle Varianten prüfen.