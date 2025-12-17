Migration Enormer Anstieg von Asylklagen in Bayern

So werden Streitigkeiten nach dem Asylgesetz mit Asylbewerbern aus dem Jemen und Nigeria bayernweit vor dem Verwaltungsgericht Augsburg verhandelt, für Betroffene aus Jordanien und Peru ist im Freistaat das Verwaltungsgericht Bayreuth zuständig.

Die Herkunftsstaaten Angola, Demokratische Republik Kongo, Kongo, Sierra Leone und Uganda sind nach Angaben des Innenministeriums dem Verwaltungsgericht Regensburg zugeordnet. Das Verwaltungsgericht Würzburg verhandelt die Verfahren von Asylbewerbern aus der Türkei, für die zuvor das Verwaltungsgericht Ansbach zuständig war. Bei den Verwaltungsgerichten in München und Ansbach sollen nach derzeitigen Plänen im Jahr 2026 Verfahren aus weiteren Herkunftsstaaten konzentriert werden.

Wissen wird örtlich konzentriert

Die Konzentration von Asylklageverfahren aus bestimmten Herkunftsländern hat sich nach VGH-Erkenntnis bewährt. Durch das neue System könnten viele ähnlich gelagerte Fälle gebündelt bearbeitet werden.

"Im Asylstreitverfahren müssen sich die zuständigen Richterinnen und Richter für die Entscheidungsfindung immer in die Lage und die konkreten Gefährdungssituationen im Herkunftsland einarbeiten", erklärte der VGH-Sprecher. "Gerade, wenn Herkunftsländer mit geringerem Verfahrensaufkommen zentralisiert bearbeitet werden können, kann Wissen in mehreren Verfahren wiederverwendet werden."