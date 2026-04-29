Erfurt (dpa/th) - In Thüringen sind im vergangenen Jahr 3.683 Menschen eingebürgert worden - ein Höchstwert seit Beginn der Statistik im Jahr 2000. Wie das Landesamt für Statistik mitteilte, erlangten vergangenes Jahr 2.065 Männer und 1.618 Frauen im Freistaat die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Steigerung im Vergleich zum Jahr 2024 betrage 39,3 Prozent. Syrerinnen und Syrer machten mit 1.443 Personen die größte Gruppe der neu Eingebürgerten aus, gefolgt von Russen und Afghanen.