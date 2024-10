Rund 2000 Anträge auf Einbürgerung mehr

Noch deutlicher legt die Zahl der Anträge auf Einbürgerung zu. Für das laufende Jahr prognostiziert das Ministerium 5970 Anträge und damit rund 2000 mehr als noch 2023. Das wären knapp neunmal so viele wie noch 2015. Es komme zu langen Bearbeitungszeiten in den Einbürgerungsbehörden, hieß es weiter. Um dem entgegenzuwirken, werde Personal aufgestockt, es gebe Umstrukturierungen und Straffungen in den Arbeitsabläufen.