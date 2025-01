Die Kommune teilte mit, der Austausch zwischen Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) und Innenminister Joachim Herrmann (CSU) verlaufe weiterhin konstruktiv: "Wir sind und bleiben im Gespräch", sagte Starke laut Mitteilung. Am kommenden Mittwoch (29. Januar) will sich der Stadtrat mit dem Thema Ankerzentrum befassen. Starke wolle dabei einen Beschluss herbeiführen, um weiter an einer Verständigung beim Ankerzentrum mit dem Freistaat zu arbeiten. Auch an einem Konzept für eine dezentrale Unterbringung Geflüchteter wolle die Stadt weiter arbeiten.