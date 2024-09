Migration: CSU-Fraktion will Arbeitsmöglichkeit für Flüchtlinge stärken

Ein Problem stellen die sogenannten Dublin-Bescheide dar - also die Fälle, in denen Asylbewerber in ein anderes Mitgliedsland der EU überstellt werden müssen. In diesen Fällen wird in der Regel keine Arbeitserlaubnis erteilt - da die Ausreise ja bevorsteht. Auch bei Menschen, die aus einem sogenannten sicheren Herkunftsland kommen, wird eine günstige Bleibeperspektive in der Regel nicht angenommen.