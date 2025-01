Im Landtagswahlkampf war in Thüringen über fehlende Abschiebehaftplätze für Flüchtlinge diskutiert worden, die gegen die Bestimmungen des Aufenthaltsrechts verstoßen haben. Laut Bühl sollen Plätze in bestehenden Thüringer Justizvollzugsanstalten geschaffen werden. Für diese Plätze für ausreisepflichtige Flüchtlinge gebe es spezielle Voraussetzungen und Bedingungen, die eingehalten werden müssten. Bühl bekräftigte zudem die Forderung seiner Fraktion nach einem zügigen Aufbau einer zentralen Ausländerbehörde in Thüringen.