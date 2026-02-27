München/Waidhaus (dpa/lby) - Die bayerische Grenzpolizei hat – wie auch die Bundespolizei – im vergangenen Jahr deutlich weniger unerlaubte Einreisen festgestellt als ein Jahr zuvor, nämlich 1.902. Das entspricht einem Rückgang um mehr als 20 Prozent im Vergleich zum Jahr 2024, da waren es 2.385 gewesen. Die Zahl der Schleuserfälle ging um über 34 Prozent auf 105 zurück. Diese Zahlen präsentierten Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) bei einem Termin am Grenzübergang Waidhaus.