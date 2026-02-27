Mehr Fahndungstreffer

Im gesamten Jahr 2025 gelangen der bayerischen Grenzpolizei zudem 20.805 Fahndungstreffer, etwa weil ein Haftbefehl vorlag oder ein Fahrzeug wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben war. Das entspricht einem Plus von knapp 12 Prozent – im Jahr zuvor waren es 18.623 Fahndungstreffer. Die Zahl der an den Grenzen festgestellten Rauschgiftdelikte ging zurück, von 2.294 auf 2.091 Fälle. Dafür registrierte die Grenzpolizei an den Landgrenzen nun 1.179 Waffen- und Sprengstoffdelikte – 2024 waren es 1.027 gewesen. Es wurden 1.039 (2024: 930) Waffen und verbotene Gegenstände sichergestellt.