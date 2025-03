Aufwandsentschädigung von 0,80 Euro pro Stunde

Durch gemeinwohlorientierte Arbeit werde eine Möglichkeit geschaffen, aktiv in der Gesellschaft mitzuarbeiten und ein persönliches Zugehörigkeitsgefühl zu entwickeln, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung. Die Arbeitsgelegenheiten würden in Zusammenarbeit mit staatlichen, kommunalen und gemeinnützigen Trägern angeboten. Es handele sich um zusätzliche Aufgaben beispielsweise im Freizeit- und Sportbereich, in der Denkmalpflege, in der Landschafts- und Grünflächenpflege, im sozialen Bereich oder in Kultureinrichtungen.