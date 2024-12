Migration: Arbeitsagentur: Rückkehr von Syrern hätte wenig Auswirkungen

Auch in Sachsen-Anhalt seien syrische Ärzte wertvoll, teilte der Präsident der Ärztekammer Sachsen-Anhalt, Uwe Ebmeyer, mit. Zwar liegt ihr Anteil mit 1,3 Prozent bei den rund 10.000 berufstätigen Ärzten im Bundesland noch vergleichsweise niedrig, doch von den 130 syrischen Ärzten sind 80 unter 40 Jahre alt. Sollten diese jungen Kollegen das Land verlassen, sei dies "umso bedauerlicher in einer Zeit, in der wir uns über Nachwuchsmangel und speziell Ärztemangel viele Gedanken machen müssen - von der menschlichen Komponente und der Vielfalt einmal abgesehen", so Ebmeyer.