Migration: Ankerzentrum Fürstenfeldbruck bleibt bis 2030 in Betrieb

Fürstenfeldbruck (dpa/lby) - Das Ankerzentrum zur Unterbringung von Flüchtlingen in der ehemaligen Kaserne Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck bleibt fünf Jahre länger als ursprünglich geplant und damit bis Ende 2030 in Betrieb. Nach Angaben des Innenministeriums in München haben Innenminister Joachim Herrmann (CSU), der örtliche Landrat Thomas Karmasin und der Oberbürgermeister der Stadt Fürstenfeldbruck, Christian Götz, die entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Herrmann sprach von einer "Win-win-Situation" für alle Beteiligten.