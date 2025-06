Erfurt (dpa/th) - Der Flüchtlingsrat sieht die Schaffung einer eigenen Abschiebehaftanstalt in Thüringen kritisch. Menschen könnten dort entgegen der Rechtslage inhaftiert werden, so die Befürchtung. Das zeigten Erfahrungen aus anderen Bundesländern, sagte Frank Gockel, ein Vertreter des Bundesfachverbands zur Unterstützung von Menschen in Abschiebehaft. Zudem fehlt es nach dessen Einschätzung in den Amtsgerichten teils an Kenntnissen in den entsprechenden Rechtsgebieten.