Seit 16. September wird an allen deutschen Landgrenzen an Grenzübergängen kontrolliert. An dem Tag begannen die systematischen Kontrollen an den Grenzen zu Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Dänemark. An den übrigen Landgrenzen zu Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz wird schon länger systematisch kontrolliert. Eigentlich ist das im Schengenraum nicht vorgesehen und nur befristet zulässig. Politisches Ziel ist, irreguläre Migration zu beschränken.