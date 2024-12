München (dpa/lby) - Die sozialen Wohnungsunternehmen in Bayern wollen im kommenden Jahr 4.500 neue Mietwohnungen bauen. 29 Prozent der Mitglieder des Verbands bayerischer Wohnungsunternehmen wollen mehr, 26 Prozent allerdings weniger Geld in den Wohnungsbau investieren als im laufenden Jahr. Wichtiger wird der Klimaschutz: 38 Prozent der Unternehmen planen höhere Investitionen in die energetische Modernisierung und in Wärmepumpen.