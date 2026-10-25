Mietwohnungen: Linke fordert längere Mietpreisbremse in Sachsen

Dresden (dpa/sn) - Die Linken im Sächsischen Landtag machen sich für eine Verlängerung der Mietpreisbremse für Dresden und Leipzig stark. In einem Antrag fordert die Linksfraktion, die Regelungen bis Ende 2029 auszudehnen. Beide Instrumente laufen andernfalls Ende Juni 2027 aus. Außerdem soll ihr Geltungsbereich auf weitere Gemeinden mit angespanntem Wohnungsmarkt im Umland der Großstädte ausgeweitet werden, wie die Linken mitteilten. Eine neue externe Stelle soll eigenständig prüfen, ob die Regeln eingehalten werden.