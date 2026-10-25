Mietwohnungen: Linke fordert längere Mietpreisbremse in Sachsen

Angebotsmieten in Leipzig binnen zehn Jahren fast verdoppelt

Nagel erinnerte daran, dass in Sachsen eine Kappungsgrenze von 15 Prozent gilt. Demnach dürfen Mieten binnen drei Jahren um maximal 15 Prozent steigen. "Auch diese Regel wollen wir erhalten. In Leipzig lag die Angebotsmiete zuletzt im Mittel bei 9,26 Euro kalt pro Quadratmeter - binnen zehn Jahren hat sie sich damit gemessen am Ausgangswert von 5,49 Euro fast verdoppelt", so Nagel. Auch Dresden und zunehmend das Umland beider Städte seien betroffen, der Wohnungsmarkt jenseits der Stadtgrenzen ebenfalls angespannt.