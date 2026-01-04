Werner Klös ist sauer. Ziemlich sauer! Auf das Amtsgericht Meiningen. Das hat seinem Antrag auf Erteilung einer einstweiligen Verfügung nicht stattgegeben. Der Vermieter einer Zwei-Raum-Wohnung in Meiningen hat sogenannte Mietnomaden im Haus. Darunter versteht man im Allgemeinen Personen, die sich mit teils falschen Angaben ein Mietverhältnis erschleichen und nach dem Auszug immense Schäden am Mietobjekt hinterlassen. Auch die Miete bleiben sie zum Großteil schuldig.