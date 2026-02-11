„Im Notfall geht es um Sekunden. Man sollte sich immer fragen: Kommen Rettungskräfte da schnell durch?“, erklärt Ulrike Bahn. Sie hält den Workshop des neuen Angebots „Mieterführerschein“ in Suhl. Im Angesicht der vielen Brandfälle, die Suhl in den letzten Wochen und Monaten heimgesucht haben, sind ihre Worte ein Appell. Einige der Anwesenden nicken bekräftigend, als Ulrike Bahn grundlegende Brandschutztipps gibt: Stecker von Elektrogeräten ziehen, Vorsicht mit heißen Herdplatten, Fluchtwege freihalten. „Was mir noch am Herzen liegt: Achtet auch auf eure Nachbarn“, sagt sie. Sollte jemand Rauch aus einer anderen Wohnung kommen sehen, so solle er handeln. Aufeinander achten, und zwar vor allem im Alltag: Das ist eine der wichtigsten Lektionen, die mit dem Kurs zum Erlangen des Mieterführerscheins vermittelt werden sollen. Das Angebot wird organisiert vom Förderprogramm Biwaq (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier) unter dem Motto „Suhl Integriert 2.0“. Im Stadtteiltreff in Suhl Nord treffen sich an diesem Tag elf Teilnehmer, die bei dem neuen Kurs zum Thema „Wohnen im Mehrfamilienhaus“ mitmachen wollen. Der Kurs umfasst insgesamt 5 Module zu verschiedenen Themen rund um das gute Zusammenleben und die Rechte und Pflichten als Mieter. Am Ende erlangen die Teilnehmer ein Zertifikat, den Mieterführerschein, der auch ihre Chancen auf dem Wohnungsmarkt verbessern soll.