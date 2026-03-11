Ohne günstige Lademöglichkeit sind E-Autos weniger attraktiv

"Elektromobilität entscheidet sich im Alltag und der beginnt vor der Haustür", sagte VdW-Direktor Maier. Nach Einschätzung der Fachleute des Verbands wäre eine verlässliche Lademöglichkeit für viele Mieterinnen und Mieter die Voraussetzung, um auf ein Elektroauto umzusteigen. Zwar ist in den vergangenen Jahren die Zahl der öffentlichen Ladesäulen in den Städten gestiegen, doch ist das Laden dort in aller Regel teurer als für Einfamilienhausbesitzer, die sich eine private Wallbox installieren, häufig in Kombination mit einer Solaranlage auf dem Dach.