„Ich bin langsam am Verzweifeln“, setzt Christel Mädel aus Suhl ihrer Parkplatzgeschichte voraus, mit der sie sich an die Heimatzeitung gewendet hat. Mit ihrem Mann, der gehbehindert und pflegebedürftig von ihr oft zum Arzt gefahren wird, wohnt sie in Suhl in einer Wohnung am Rimbachhügel in Stadtmitte. Groß war ihre Freude, als sie aus diesem Grund unweit ihrer Wohnung einen Parkplatz von der Gewo, der städtischen Wohnungsgesellschaft, mieten konnten. Doch dazu gesellte sich schnell Frust. Denn all zu oft stehen auf der gemieteten Parkfläche Nummer drei fremde Fahrzeuge, die Familie Mädel das Abstellen ihres Autos unmöglich machen. Auch das blaue Schild mit der Aufschrift „Privatparkplätze der Gewo. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt“ zeigt viel zu oft keine Wirkung. Genervt müssen Mädels sich dann auf die Suche nach einem Platz für ihr Auto begeben, obwohl sie monatlich einen Parkplatz bezahlen.