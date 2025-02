Nachdem schon seit einiger Zeit Bewegung am Gebäude des ehemaligen Edeka-Marktes zu beobachten war, machte es Ortsteilbürgermeisterin Ines Wagner am Montag im Ortsteilrat öffentlich: Ab Mai soll am Kreisel an der Wümbacher Landstraße ein „Sonderpreis-Baumarkt“ seine Türen öffnen.