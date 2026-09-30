Mieten: Wohnen für Studierende nirgendwo so teuer wie in München

Wiesloch/München (dpa/lby) - Die Wohnkosten für Studierende sind nirgendwo in Deutschland so hoch wie in München. In der Landeshauptstadt kostet eine studentische Musterwohnung mit 30 Quadratmetern warm rund 880 Euro im Monat, ein WG-Zimmer mit 20 Quadratmetern schlägt im Schnitt mit 850 Euro zu Buche, wie aus dem Studentenwohnreport 2026 des Finanzdienstleisters MLP und des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervorgeht. Auch an anderen bayerischen Hochschulstandorten legten die Mieten demnach auf hohem Niveau zu.