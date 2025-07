Mieten: Linke: Staat subventioniert über Wohngeld Vermieter

Erfurt (dpa/th) - Die Linke-Landtagsfraktion plädiert für einen Mietendeckel, ohne den die steigenden staatlichen Wohngeldzahlungen zur Subventionierung von Vermietern führten. "Ohne begleitenden Mietendeckel fließt das Wohngeld letztlich an die Vermieter weiter, bezahlt aus Steuermitteln. So profitieren vor allem große Wohnungskonzerne, während die öffentliche Hand steigende Mieten faktisch subventioniert", sagte die Wohnungspolitikerin der Fraktion, Anja Müller, in Erfurt. Letztlich müsste der Anstieg der Mieten begrenzt werden.