Mieten: DGB: Mietpreisbremse in Thüringen ausweiten

Mieten in Thüringen seit 2016 stark gestiegen

Zwischen 2016 und diesem Jahr seien die Mieten in Jena um mehr als 41 Prozent gestiegen, in Weimar um rund 44 Prozent und in Erfurt um 39 Prozent, so Rudolph. "Die Mietpreise steigen schneller als die Einkommen und die zusätzlichen Belastungen durch Inflation und Energiepreise verschärfen die Situation weiter", erklärte er.