Frauenpower im Repräsentantenhaus

Auch im Repräsentantenhaus zeichnet sich ein neuer Rekord ab. Nach Angaben der "New York Times" sind die Demokraten auf dem Weg, erstmals mehr als 100 Frauen in ihre Fraktion zu entsenden. Das wäre ein Zuwachs von mehr als 60 Prozent innerhalb eines Jahrzehnts. Die endgültige Zahl steht angesichts noch ausstehender Wahlergebnisse allerdings noch nicht fest.

Mit dem demokratischen Machtwechsel in der Kammer könnte zudem ein weiterer historischer Moment bevorstehen: Sollte der bisherige Minderheitsführer Hakeem Jeffries im Januar zum Vorsitzenden des Repräsentantenhauses gewählt werden, wäre er der erste Schwarze in diesem mächtigen Amt.

Wie stark sich die politische Landkarte verändert hat, verdeutlicht schließlich ein ungewöhnlicher Vergleich der "New York Times": Demnach ist es künftig möglich, die USA vom Atlantik bis zum Pazifik zu durchqueren und dabei fast ausschließlich durch Bundesstaaten zu reisen, die mindestens einen demokratischen Senator stellen. Lediglich ein rund 75 Kilometer langer Abschnitt durch das republikanisch dominierte Nebraska unterbricht die Strecke.