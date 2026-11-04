Washington - Knapp zwei Jahre nach Beginn von Donald Trumps zweiter Amtszeit haben seine Republikaner von den US-Wählern die Quittung für ihre Politik bekommen. Das Ergebnis liefert eine ganze Reihe historischer Premieren - von der ersten schwarzen Frau an der Spitze eines US-Bundesstaates über die erste indigene Frau im Senat bis zu demokratischen Wahlsiegen in republikanischen Bastionen, die seit Jahrzehnten als uneinnehmbar galten. Mit der Rückeroberung beider Kammern des Kongresses durch die Demokraten verändert sich auch die politische Landkarte der Vereinigten Staaten drastisch.