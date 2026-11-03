Midterms US-Amerikaner entscheiden über Machtverhältnisse im Kongress

Die Republikaner zeichneten dagegen auf den Wahlkampfbühnen immer wieder das Bild der Demokraten als "Linksradikale" und "Kommunisten", vor denen Amerika bewahrt werden müsse.

Besonders abgesehen haben es die Republikaner auf einen Senatssitz, der im umkämpften Bundesstaat Michigan zur Wahl steht und bislang von den Demokraten gehalten wird. Dort tritt der linke Demokrat Abdul El-Sayed an. Bei einem Wahlerfolg wäre er der erste muslimische Senator der USA. Er fordert eine allgemeine staatliche Krankenversicherung und eine stärkere Besteuerung von Superreichen. El-Sayed - den Trump im Wahlkampf als "Dschihadisten" verunglimpfte - zählt zu den bekanntesten Köpfen der Midterms. Sollte er gewinnen, wäre das auch ein Zeichen für die Demokraten, dass man mit linkeren Kandidaten Wahlkämpfe gewinnen kann.

In dem Bundesstaat kam es kurz vor der Wahl zu einem Eklat bei den Demokraten: Eine scheidende Abgeordnete stellte sich gegen ihren Parteikollegen El-Sayed und sprach sich öffentlich für den republikanischen Kandidaten aus.

Ton für den Präsidentschaftswahlkampf wird gesetzt

Die Parlamentswahlen werden auch den Ton für den absehbar beginnenden Wahlkampf zur Präsidentenwahl 2028 setzen. Trumps zweite Amtszeit dauert regulär noch bis Anfang 2029. Laut Verfassung darf ein Präsident höchstens zweimal ins Amt gewählt werden.

Die Demokraten erhoffen sich Rückenwind bei den Midterms. Nach der Niederlage von Kamala Harris gegen Trump bei der Präsidentschaftswahl 2024 war die Partei gebeutelt und zerstritten. Bislang fehlt den Demokraten die klare einende Ausrichtung, wofür sie künftig stehen wollen. Es kristallisierte sich bislang kein klarer Favorit als Präsidentschaftskandidat heraus.