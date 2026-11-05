Bereits im April 2025 hatte er mit enormen Summen versucht, eine Richterwahl im Bundesstaat Wisconsin zugunsten eines konservativen Kandidaten zu beeinflussen. Laut Brennan Center wurde es die teuerste Richterwahl der US-Geschichte. Eine von Musk finanzierte Wahlkampforganisation bot Menschen sogar Geld dafür an, dass sie eine Petition gegen "aktivistische Richter" unterschrieben. Drei Unterzeichner erhielten Schecks über jeweils eine Million Dollar, teils persönlich überreicht von Musk. Doch es half nicht: Sein Wunschkandidat verlor deutlich gegen eine eher linke Richterin.

Die Macht der Tech-Milliardäre und Ärger über Rechenzentren

Laut Brennan Center investieren inzwischen vor allem Unternehmen und Milliardäre aus der Technologiebranche immer größere Summen in die Politik. Vor allem die Branchen für künstliche Intelligenz und Kryptowährungen versuchen, durch die Unterstützung von Kandidaten Einfluss auf die künftige Regulierung ihrer Geschäfte zu nehmen.

Doch gerade der Ausbau von KI-Rechenzentren stieß zuletzt vielerorts auf Widerstand, aus Sorge vor steigenden Strompreisen, hohem Wasserverbrauch und Umweltbelastungen. Mamdani sagte nach der Wahl: "Die Amerikaner haben es satt, dass Politiker, die von den reichsten Menschen des Landes gekauft wurden, ihnen erklären, ihre Bedürfnisse seien unrealistisch."