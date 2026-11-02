Midterms Das Wichtigste zu den Parlamentswahlen in den USA

Die Folgen des Kriegs: Trumps Entscheidung, mit Israel den Iran anzugreifen, setzt seine kriegsmüden Landsleute einer Dauerbelastung aus. Dadurch war der Öl- und Gastransport durch die Straße von Hormus nahezu zum Erliegen gekommen. Auch Monate nach Kriegsbeginn ist der Schiffsverkehr durch die Meerenge weit vom Vorkriegsniveau entfernt – mit verheerenden Folgen: So sind die Preise für Lebensmittel und Sprit in die Höhe geschossen, ein Ende ist nicht absehbar.

Unzufriedenheit mit Politik und Zukunft der Demokratie: Das Vertrauen in politische Institutionen auf Bundesebene ist auf Tiefstände gesunken. Nur ein Drittel gab laut US-Meinungsforschungsinstitut Gallup an, ein ausgeprägtes Vertrauen in die Regierung zu haben. Beim Kongress, um den es bei den Midterms geht, fiel der Wert sogar noch etwas schlechter aus.

Immigration: Die Migrationspolitik bleibt ein Dauerstreitthema. Während Demokraten gemäßigtere und humanere Ansätze bei der Migrationskontrolle befürworten, fordern Republikaner ein entschlossenes Handeln gegen Migranten ohne Aufenthaltsrecht und striktere Abschiebungen.

Wie wählen die US-Amerikaner?

Die Wahl findet oft schon Wochen vorher statt, da Millionen Amerikaner die Briefwahl nutzen oder vorzeitig wählen. Am Sonntagnachmittag (Ortszeit) zählte das Election Lab der University of Florida bereits gut 54 Millionen vorgezogene Stimmabgaben.

An diesem Dienstag wählt dann der überwiegende Teil der US-Bürger. Die Wahllokale öffnen in den frühen Morgenstunden und schließen zwischen 18.00 und 21.00 Uhr (Ortszeit). Die Bürger entscheiden teilweise zugleich über lokale Richter und brisante Volksentscheide.

Die Auszählung beginnt unmittelbar nach Schließung der Wahllokale, wobei in vielen Staaten zuerst die am Wahltag abgegebenen Stimmen und erst danach die Briefwahlunterlagen verarbeitet werden. Das kann im Laufe der Auszählung zu deutlichen Verschiebungen im Gesamtergebnis führen, da die Struktur der Briefwähler sich teils stark von jener der Wähler im Wahllokal unterscheidet.

Erste Ergebnisse sind nach mitteleuropäischer Zeit in der Nacht zum Mittwoch zu erwarten. Erst wenn die großen Fernsehsender auf Basis von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen Sieger ausrufen, festigt sich das Bild über die Mehrheitsverhältnisse. Wenn es sehr knapp ist, könnte es auch mehrere Tage dauern, bis klar ist, wer vorn liegt.

In den darauffolgenden Wochen werden die amtlichen Wahlergebnisse von den lokalen Wahlprüfungsämtern oder dem Wahlleiter des jeweiligen Bundesstaates bestätigt. Die Amtszeit der aktuellen Kongressabgeordneten endet am 3. Januar 2027 um 12.00 Uhr mittags. Direkt im Anschluss tritt das neu gewählte Parlament zusammen. Die erste Amtshandlung des neuen Repräsentantenhauses ist die Wahl des Sprechers (Speaker of the House). Das ist derzeit der Republikaner und Trump-Vertraute Mike Johnson.

Warum sind die Kongresswahlen so bedeutend?

Die Wahlen kurz vor der Mitte der vierjährigen Amtszeit des US-Präsidenten gelten traditionell als Referendum über dessen Politik. Sie werden den Ausschlag dafür geben, wie viel politischen Spielraum Trump in den kommenden zwei Jahren hat. Ohne Mehrheit in den beiden Kongresskammern kann ein Präsident innenpolitisch nur wenig nachhaltig verändern.

Historisch gesehen verliert die Regierungspartei bei den Zwischenwahlen fast immer Mandate im Kongress. Angesichts der mauen Zustimmungswerte für Trumps Politik wäre der Verlust einiger Sitze in beiden Parlamentskammern nicht ungewöhnlich – das war bereits häufiger in der Vergangenheit der Fall.

Mit einer Mehrheit in einer oder beiden Kongresskammern könnten die Demokraten Trumps Regierung stärker kontrollieren. Da die Mehrheitspartei die Vorsitzenden von Ausschüssen stellt, könnten diese etwa Untersuchungen einleiten oder Regierungsbeamte zur Aussage unter Eid vorladen. Die Verfassung räumt zudem dem Repräsentantenhaus das Recht ein, ein Amtsenthebungsverfahren (Impeachment) einzuleiten. Der Senat entscheidet dann über die tatsächliche Amtsenthebung – dafür ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich, was nur schwer erreichbar ist.

Warum wird an einem Dienstag abgestimmt?

Seit 1845 werden die Wahlen am Dienstag nach dem ersten Montag im November abgehalten. In den stark landwirtschaftlich und religiös geprägten Vereinigten Staaten des 19. Jahrhunderts fiel die Wahl aus zwei Gründen auf diesen Tag: Zum einen waren Aussaat und Ernte bereits vorüber, während der Winter noch nicht begonnen hatte. Zum anderen musste niemand an einem Gottesdienst-Sonntag die Reise zu einem Wahllokal antreten.