Trumps Amtszeit dauert noch bis Anfang 2029. Der Sieg im Kongress verbessert die Ausgangslage der Demokraten mit Blick auf den absehbar beginnenden Präsidentschaftswahlkampf. Unterm Strich werden die Demokraten jetzt wieder sichtbarer.

Allerdings ist auch klar: Trump setzt bislang ohnehin massiv auf Dekrete. Der Präsident der USA ist mit vergleichsweise viel Macht ausgestattet und kann per Anweisung ohne Zustimmung des Kongresses seine Politik durchsetzen. Die zweite Amtszeit des Präsidenten zeigte bislang, dass es vor allem Gerichte waren, die Trump stoppten. Er begann auch den Iran-Krieg ohne die Zustimmung des Parlaments, sein Vorgehen ist umstritten.

Wählerbefragung: Sorgen über Entwicklung der Wirtschaft

Eine große Rolle spielten für die Wähler in Amerika ihre Sorgen über die Entwicklung der Wirtschaft. 75 Prozent der Befragten äußerten die Ansicht, dass sich die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten in einem schlechten Zustand befinde. Davon stimmten 38 Prozent sogar der Aussage zu, dass sie "wütend" seien. 65 Prozent waren laut NBC News der Ansicht, dass Trumps Politik die Situation verschlechtert habe. Für etwa die Hälfte der Wähler spielte demnach die Frage der Lebenshaltungskosten eine große Rolle bei der Wahlentscheidung.

Mehrere Medien veröffentlichten am Midterms-Abend erste Auswertungen einer großen Umfrage, wonach rund sechs von zehn Wählern die Amtsführung Trumps missbilligen. Er kommt demnach auf 38 Prozent Zustimmung - diese liegt damit laut CBS News und NBC News unter dem Wert (45 Prozent), auf den Trump in seiner ersten Amtszeit zu den Zwischenwahlen 2018 kam. Er liegt den Sendern zufolge auch unterhalb der Umfragewerte von George W. Bush 2006, als dessen Republikaner beide Kammern im Parlament verloren.