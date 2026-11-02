Midterms Auf diese Rennen sollte man bei den US-Zwischenwahlen achten

Michigan: Das Rennen wird als Test dafür verstanden, inwiefern Vertreter des linken Flügels der Demokraten in sogenannten Swing States Chancen auf Wahlerfolge haben. Damit sind Bundesstaaten gemeint, in denen mal Republikaner, mal Demokraten die Mehrheit holen. Der demokratische Amtsinhaber Gary Peters tritt nicht wieder an. Sein linker Parteikollege Abdul El-Sayed will dafür sorgen, dass der Sitz in demokratischer Hand bleibt. Wird er sich gegen den Republikaner Mike Rogers durchsetzen, oder schrecken seine Schwerpunkte moderate Wählerinnen und Wähler ab? Wenn El-Sayed gewinnt, wäre der frühere Chef des Gesundheitsamts von Detroit der erste muslimische US-Senator. Der Ex-FBI-Agent Rogers vertrat Michigan bereits bis 2015 im US-Repräsentantenhaus und will nun den Fokus unter anderem auf die nationale Sicherheit legen.