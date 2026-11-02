Midterms Auf diese Rennen sollte man bei den US-Zwischenwahlen achten

Texas: Der Bundesstaat galt in den vergangenen Jahrzehnten als republikanische Hochburg. Entsprechend verheerend wäre es für Trumps Partei, wenn sie dort einen Senatssitz verlieren würde. Für die Demokraten wäre es dagegen ihr erster Sieg bei einem Senatsrennen in dem südlichen Bundesstaat seit fast 40 Jahren. Ihr Kandidat, der frühere Lehrer James Talarico, tritt gegen den republikanischen Generalstaatsanwalt Ken Paxton an. Dieser gilt als Unterstützer Trumps und ist umstritten. So musste er sich etwa einem Amtsenthebungsverfahren wegen Vorwürfen von Korruption und Amtsmissbrauch stellen. Talarico stellte sich im Wahlkampf als Politiker dar, der in Washington für ein bezahlbares Leben kämpfen will. Immer wieder machte er auch seinen christlichen Glauben zum Thema.