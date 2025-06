Die Midissage mit dem Thema „Real_Unreal“ in den Räumlichkeiten der Bibliothek der TU Ilmenau am Freitagnachmittag fand große Resonanz. Neugierig, stolz und nervös drängelten sich die jungen Künstler, allesamt Schülerinnen und Schüler des Ilmenauer Lindenberggymnasiums, in die Ausstellung. Über zwei Etagen sind die Werke der Klassen 11 und 12 zu bewundern, die fast alle bereits auf regionaler und nationaler Ebene mit Preisen bedacht waren. Von Interpretationen Dalis „Weicher Uhren“ bis hin zu „Campells Tomatensuppe“ von Warhol fanden sich eigenwillige, einzigartige und interessante Werke. Arbeiten aus Acryl, Leinwand und Papier, Ton und Mediendateien luden zum Betrachten und Diskutieren ein.