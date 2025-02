Microsoft-Mitgründer Bill Gates in Buch: Hätte heute Autismus-Diagnose bekommen

Programmieren war in dieser Logik der nächste Schritt für das Kind, das nicht in seine Umgebung hineinpasste. In den ersten Zeilen des Buchs findet man den jungen Gates da, wo man einen Computer-Nerd eigentlich nicht erwartet: Auf einer harten Wanderung durch den Wildwuchs der Wälder rund um Seattle. Doch: Als es besonders anstrengend wird, entschwindet er geistig in seine Parallelwelt und formuliert im Kopf Software-Code.