Robbie Williams

- "Better Man – Die Robbie Williams Story" (2024): Biopics über britische Weltstars gab es schon einige. Um da herauszustechen, überlegte sich Filmemacher Michael Gracey ("Greatest Showman") für sein Biopic über Robbie Williams einen besonderen Kniff. Die Entscheidung, den Sänger in "Better Man" von einem computergenerierten Affen darstellen zu lassen, klingt kurios - geht aber überraschenderweise auf. (In der Flatrate von Prime Video verfügbar.)

Bob Dylan

- "Like A Complete Unknown" (2025): Das Drama (Originaltitel: "A Complete Unknown", also ohne das "Like") erzählt von der beginnenden Karriere Bob Dylans in den frühen 60er Jahren. Als 19-Jähriger zieht er nach New York und wird recht rasch zum Superstar der Folk-Szene. Er bringt bahnbrechende Alben heraus, hadert mit seinem plötzlichen Ruhm, betrügt seine Freundin mit Sängerin Joan Baez und ignoriert alte Freunde. Timothée Chalamets bislang vielleicht beste Leistung seiner Karriere. (In der Flatrate von Disney+ verfügbar.)

- "I’m Not There" (2007): Regisseur Todd Haynes ließ Meister Dylan von verschiedenen Filmstars spielen, darunter Christian Bale, Heath Ledger und Cate Blanchett. Angesichts der kunstvollen Collage rieben sich viele verwundert die Augen. (In der Flatrate bei Prime Video verfügbar.)

Tina Turner

- "Tina – What’s Love Got to Do with It?" (1993): Gezeigt werden vor allem die Anfänge von Tina Turners Karriere und ihr Leben mit dem herrischen und gewalttätigen Ehemann Ike. Das sensationelle Comeback ab 1985 bleibt ausgespart. Angela Bassett gewann 1994 einen Golden Globe als beste Darstellerin, verpasste aber den Oscar. (In der Flatrate von Disney+ verfügbar.)

Edith Piaf

- "La Vie en Rose" (2007): Verlassen von der Mutter, zog sie die Oma in einem Bordell auf, mit 19 Jahren wird sie beim Singen auf der Straße entdeckt und zum größten Star des französischen Chansons. Edith Piaf gilt als die Stimme von Paris. Die nicht mal 1,50 Meter kleine große Frau war voller Widersprüche. Marion Cotillard gewann für ihre Darstellung fast alles: Oscar, Golden Globe, den französischen César. (Zum Leihen und Kaufen etwa bei Apple TV.)

Judy Garland

- "Judy" (2019): Renée Zellweger verkörpert Judy Garland mit all ihrer Unruhe und Selbstironie. Dafür gab es zu Recht 2020 einen Oscar als beste Hauptdarstellerin. Gezeigt wird der Aufstieg vom Kinderstar ("Der Zauberer von Oz", 1939) und das skandalreiche Leben bis zum Tod mit nur 47 Jahren in London im Jahr 1969. (In der Flatrate etwa bei Joyn verfügbar.)

Aretha Franklin

- "Respect" (2021): Gezeigt wird der Aufstieg von Soul-Diva Aretha Franklin - als Kind singt sie im Kirchenchor ihres Vaters in der Industriemetropole Detroit. Später wird sie Superstar und zur Musik-Ikone mit einzigartiger Stimme und Aura. Unter der Regie von Liesl Tommy spielt Jennifer Hudson die Queen of Soul. (In der Flatrate bei Magenta TV und Prime Video verfügbar.)

Whitney Houston

- "Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody" (2022): Als größte Stimme ihrer Generation, wenn nicht des Jahrhunderts, wurde sie bezeichnet. In dieser recht intimen Filmbiografie, die nach einem ihrer größten Hits benannt ist, verkörpert Naomi Ackie die 2012 mit 48 Jahren in Beverly Hills gestorbene Whitney Houston. Ein hochemotionaler Film. (In der Flatrate von Joyn verfügbar.)

Amy Winehouse

- "Back to Black" (2024): Film über das Leben der britischen Sängerin Amy Winehouse, die 2011 mit nur 27 Jahren durch eine Alkoholvergiftung nach längerer Abstinenz starb. Marisa Abela spielt Winehouse. Man sollte den Film im Original anschauen, weil dann der Nordlondoner Akzent und das lose Mundwerk besser zur Geltung kommen. (In der Flatrate bei Netflix verfügbar.)