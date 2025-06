Dass die Freiheit nicht nur über den Wolken grenzenlos sein muss, wie Reinhard Mey in seinem Ohrwurm trällert, beweisen die Modellflug-Piloten am „Airport Rohof“ eindrucksvoll: „Wir feiern den Tag des Modellflugs“, macht der Modellflugclub Neustadt Sonneberg mit beim bundesweiten Aktionstag des Deutschen Modellflieger Verbandes (DMFV) deutlich, dass auch am Boden das Vergnügen groß ist.